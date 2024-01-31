Молодежное мероприятие «Монгольский экономический форум 2024» пройдет с 1 по 2 февраля

CentralAsia (MNG) - «MEF | Youth Perspective 2024» или «Монгольский экономический форум 2024» пройдут 1 и 2 февраля с 10:00 до 18:00 в музее «Чингисхан». В этом году он уникален тем, что к участию приглашаются молодые люди не только из Улан-Батора, но и из сельских районов.

В рамках мероприятия «MEF | Youth Perspective 2024» молодые люди смогут обсудить такие важные темы, как общество, экономика, культура, образование и окружающая среда, а также послушать презентации и дискуссии отечественных и международных экспертов и предпринимателей, ведущих в своих областях.

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