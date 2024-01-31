Монголия будет сотрудничать с Пекинским университетом авиации и космонавтики

CentralAsia (MNG) - Госсекретарь Министерства дорожного и транспортного развития Батболд Сандагдорж и заместитель директора Пекинского университета авиации и космонавтики Чжао Вэй Шэн встретились 26 января 2024 года в столице Китая Пекине для сотрудничества в сфере подготовки кадров в авиационной отрасли подписали меморандум.

С подписанием этого меморандума становится возможной подготовка кадров для автомобильно-транспортной отрасли Монголии, в том числе авиационной, а также обучение на степень бакалавра, магистра и доктора.

Бэйханский университет или полное название — Пекинский университет авиации и космонавтики (в 2002 году для лучшего продвижения бренда университета на мировом рынке Учёный совет ПУАиК решил использовать в материалах на английском языке короткую аббревиатуру «БэйХан» — китайский государственный университет. Бэйхан — один из сильнейших технических университетов в Китае и имеет большое влияние на авиационную и космическую промышленность страны. Находится в Пекине.

Бэйханский университет основан 25 октября 1952 года на территории около 100 гектаров путём слияния авиационных факультетов Университета Цинхуа, Сямэньского университета, Сычуаньского университета, Юньнаньского университета и некоторых других университетов.

В настоящий момент университет состоит из 17 школ и 6 факультетов. В университете преподают более 3 300 специалистов, из которых 10 — члены Китайской Академии Наук, более 1400 профессоров, 290 профессоров аспирантуры. Всего в университете проходят обучение более 26 000 студентов, из которых 1300 — аспиранты, более 5000 — магистры, более 14 000 — бакалавры и более 300 — иностранные студенты. При университете имеются 42 научно-исследовательских центра и 89 лабораторий. Библиотека университета содержит более 1,2 миллиона книг.

Университет предоставляет услуги китайскому правительству, обеспечивает руководство основными стратегическими потребностями страны, укрепляет стратегические исследования в области высоких технологий, внедряет инновационные элементы в технологии и поддерживает создание превосходной инновационной платформы и первоклассной исследовательской группы.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения