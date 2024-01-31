В Бурятии пройдёт международная российско-монгольская выставка-ярмарка

CentralAsia (MNG) - С 1 по 4 февраля, в преддверии наступления Нового года по восточному календарю, в Улан-Удэ состоится масштабное событие – традиционная международная Российско-Монгольская выставка-ярмарка «Волшебный Белый месяц». Об этом сообщает Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.

Среди участников выставки - более 100 российских и монгольских компаний. Свою продукцию представят крупнейшие известные компании Монголии, в том числе: – продукцию из кашемира и шерсти лучших производителей; – ковры; – изделия из кожи; – головные уборы; – аксессуары и украшения; – сувенирная продукция и многое другое.

На выставке будет представлено более 50-ти компаний из Бурятии: товары ведущих производителей (продукты питания, товары для здоровья и мн.др), а также большая экспозиция «Ремесленники Бурятии» с достижениями мастеров народно-художественных промыслов Бурятии. Все они примут участие в выставке в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В рамках выставки пройдут В2В встречи, переговоры и заключение договоров и мастер-классы от мастеров народно-художественных промыслов Бурятии и показы коллекций от монгольских и бурятских дизайнеров одежды.

Организатор данного мероприятия выставочная компания «БАЙКАЛ ЭКСПО» при поддержке Правительства Республики Бурятия, Министра по взаимодействию с Монголией, Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия и Центра «Мой бизнес». Со стороны Монголии операторами выступили Национальная Торгово-промышленная палата Монголии, Бизнес-ассоциация «Монголо-Российское партнерство» и Администрация района Сонгинохайрхан г.Улан-Батор.

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