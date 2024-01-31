Улан-Баторский EITOWER будет сотрудничать с Американской торговой палатой

CentralAsia (MNG) - «Eco International Trade Tower» или EITOWER, являющаяся центром столицы, ядром экономики и внешних связей, будет расширять свою деятельность и сотрудничать в качестве членской организации Американской торговой палаты.

AmCham Mongolia, официальное отделение Американской торговой палаты с более чем 3 миллионами членов, которая считается крупнейшей в мире бизнес-ассоциацией, выбрала EITower для своей деятельности.

AmCham Mongolia — неправительственная организация, занимающаяся расширением и укреплением делового партнерства США и Монголии, защитой их интересов и привлечением американских инвестиций в Монголию. AmCham является членом Азиатско-Тихоокеанского совета американских торговых палат, который объединяет американские торговые палаты из 29 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

EITOWER, расположенная в центре города Улан-Батор, на проспекте Энхтайван, расположена в самом ценном районе города, что позволит расширить ваш бизнес и сэкономить ваше время.

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