В 12 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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CentralAsia (KZ) - 31 января во многих областях Казахстана ожидается метель, туман и гололед, сообщает «Казгидромет».

В Астане днем ожидается низовая метель, в Акмолинской области — туман, порывы ветра до 20 м/с, метель.

В Алматы — облачно, временами осадки, туман, на дорогах гололедица.

В Шымкенте и Туркестане ожидается туман и гололед.

В горных районах Туркестанской области пройдут сильные осадки, будет туман и гололед. На севере области, в горных районах синоптики прогнозируют низовую метель. На горных перевалах ветер будет достигать 28 м/с.

В Жетысуской области и Талдыкоргане ожидается туман и гололед.

В Жамбылской области и горных районах днем ожидается сильный ветер 30 м/с.

Метель прогнозируют ночью на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Немного слабее ветер будет в Уральске до 18 м/с.

Туман, низовая метель и гололед прогнозируют в центральной части Мангистауской области.

Гололед и метель будут ночью на большей части Атырауской области. В Атырау синоптики прогнозируют метель.

Метель с порывами ветра прогнозируют на севере, востоке, юге Абайской области с порывами ветра до 20 м/с и в Жарминском районе, где скорость ветра будет достигать 28 м/с.

В Караганде и области — метель с порывами ветра до 20 м/с.

В Жезказгане и Улытауской области ожидается метель с порывами ветра 15-20 м/с.

В Кызылорде — гололед, в центральной части области ожидается метель и ветер до 20 м/с.

На западе, севере, в центре Костанайской области и Костанае — туман.

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