В 12 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) - 31 января во многих областях Казахстана ожидается метель, туман и гололед, сообщает «Казгидромет».
В Астане днем ожидается низовая метель, в Акмолинской области — туман, порывы ветра до 20 м/с, метель.
В Алматы — облачно, временами осадки, туман, на дорогах гололедица.
В Шымкенте и Туркестане ожидается туман и гололед.
В горных районах Туркестанской области пройдут сильные осадки, будет туман и гололед. На севере области, в горных районах синоптики прогнозируют низовую метель. На горных перевалах ветер будет достигать 28 м/с.
В Жетысуской области и Талдыкоргане ожидается туман и гололед.
В Жамбылской области и горных районах днем ожидается сильный ветер 30 м/с.
Метель прогнозируют ночью на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Немного слабее ветер будет в Уральске до 18 м/с.
Туман, низовая метель и гололед прогнозируют в центральной части Мангистауской области.
Гололед и метель будут ночью на большей части Атырауской области. В Атырау синоптики прогнозируют метель.
Метель с порывами ветра прогнозируют на севере, востоке, юге Абайской области с порывами ветра до 20 м/с и в Жарминском районе, где скорость ветра будет достигать 28 м/с.
В Караганде и области — метель с порывами ветра до 20 м/с.
В Жезказгане и Улытауской области ожидается метель с порывами ветра 15-20 м/с.
В Кызылорде — гололед, в центральной части области ожидается метель и ветер до 20 м/с.
На западе, севере, в центре Костанайской области и Костанае — туман.