Казахстанские военнослужащие массово покидают армию, - Минобороны РК

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CentralAsia (KZ) - За четыре года ряды Вооружённых сил Казахстана покинули 17 065 военнослужащих. Причины массового оттока назвали в Министерстве обороны, передаёт Orda.kz.

По словам вице-министра обороны Султана Камалатдинова, количество уволившихся военнослужащих растёт с каждым годом.

«Особую тревогу вызывает высокий отток военнослужащих из армии. Только в период с 2020 по 2023 годы из Вооружённых сил уволили 17 065 военнослужащих, из них 4301 офицера и 12 764 военнослужащих по контракту. Для сравнения, это численность примерно 15 развернутых механизированных бригад», - выразил обеспокоенность вице-министр.

Свыше пяти тысяч военных оставили службу по состоянию здоровья и достижению предельного возраста.

При этом за три года в ряды Вооружённых сил вступили 14 311 человек.

«Следует учитывать, что на сегодня комплектование армии военнослужащими не компенсирует потерю профессионально подготовленных кадров. За аналогичный период ряды Вооруженных сил пополнили 14 311 военнослужащих», - сообщил Султан Камалатдинов на расширенном заседании профильного комитета парламента республики.

Причиной такой тенденции послужила и низкая заработная плата, отметил вице-министр.

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