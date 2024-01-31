Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини

CentralAsia (CA) - В возрасте 78 лет в Сан-Паулу умерла актриса Жандира Мартини, сообщает UOL Splash. Информацию подтвердили в больнице, куда госпитализировали актрису, а также ее муж, актер Маркос Карузо.

Причина смерти актрисы не разглашается. По данным газеты O Globo, она боролась с раком легких.

Мартини больше всего известна по роли Зорайде в сериале «Клон» 2001 года. Также она снималась в других сериалах от телеканала Globo — например, «Дороги Индии» и «Америка».

Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус штата Сан-Паулу. Театром заинтересовалась, обучаясь философии в Католическом университете в Сантусе. Позже она поступила в Школу драматического искусства Университета Сан-Паулу. Первые роли в кино Мартини сыграла в конце 1970-х — начале 1980-х.

Кроме того, в Бразилии ее знают еще и как писательницу и автора театральных пьес.