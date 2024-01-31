В Украине собираются мобилизовывать ранее судимых

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CentralAsia (CA) - Кабинет министров Украины предлагает включить в мобилизацию лиц, имеющих судимости, сообщает «Страна.ua».

Так, в новом законопроекте о мобилизации сказано, что постановке на учёт в ТЦК подлежат «прибывшие после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если ранее не состояли на военном учете».

Кроме того, законопроект предлагает принимать на воинскую службу тех, кто отбывает условный срок, но только по их желанию.

На осуждённых за преступления против основ национальной безопасности Украины, отбывающих срок условно, возможность пойти в армию добровольцами не распространяется.

Новый законопроект о мобилизации, внесенный в Раду среди прочего, предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет. Также этот документ вводит электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой.

Также предлагается освободить от призыва все группы людей с инвалидностью, а добровольцам предоставить два месяца отсрочки для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. Помимо этого, военнослужащим, вернувшимся из плена, предлагается давать 90 дней отпуска.

Законопроект о мобилизации внесли на рассмотрение украинского парламента 25 декабря 2023 года. В январе документ отправили на доработку.