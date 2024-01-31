В Казахстане прогнозируют 11-летний пик распространения саранчи

CentralAsia (KZ) - В Казахстане для борьбы с насекомыми из резерва правительства выделят 3,9 млрд тенге, сообщает Orda.kz.

На 2024 год приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Прогноз составил – 2,5 млн га, что почти на один млн га больше показателя прошлого года.

«В этой связи из резерва выделят 3,9 млрд тенге на неотложные затраты по обеспечению проведения химических обработок против стадных саранчовых на всей прогнозируемой площади для предотвращения их массового развития и распространения, повреждения пастбищ, уничтожения посевов сельскохозяйственных культур, а также их миграции на сопредельные территории соседних государств», — уточнили в кабмине.

В прошлом году из-за нашествия саранчи в Костанайской области депутаты критиковали работу МСХ. В ответ тогдашний министр Ербол Карашукеев заявил по этому поводу, что казахстанцы просто любят раздувать скандалы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения