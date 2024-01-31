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Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 238 человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате серии землетрясений в Японии увеличилось до 238 человек. Об этом сообщает Аsahi со ссылкой на данные властей префектуры Исикава.

Согласно подсчетам властей, больше всего погибших (41%) были придавлены тяжелыми объектами. Еще 22% погибли от удушья, 14% — от переохлаждения. 73% жертв — старше 60 лет.

С 1 января в Японии зафиксировано более 1200 землетрясений. Магнитуда самого сильного, которое произошло в начале месяца, достигала 7,6. Из-за этого для всего западного побережья 1 января объявляли угрозу цунами, она действовала сутки. В зоне стихийного бедствия разрушено или частично повреждено свыше 38 тыс. зданий. Пострадали более 1 тыс. человек.

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