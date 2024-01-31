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Зеленский назвал количество ракет и дронов, выпущенных РФ по Украине с начала года

CentralAsia (CA) -  С начала года Россия запустила по украинским городам более 330 ракет различных типов и около 600 боевых дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Чтобы противостоять такому террористическому давлению, необходим достаточно сильный воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим вместе с нашими партнерами. Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также имеет решающее значение для обеспечения безопасности на земле - от позиций на передовой до больниц и школ в тылу», - написал он в X (Twitter).

Также Зеленский отметил, что ПВО и радиоэлектронная борьба являются главными приоритетами.

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