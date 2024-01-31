Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и его жену приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Имран Хан с женой Бушру Биби

CentralAsia (CA) - Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, основателя партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщила местная газета Dawn.

Уголовное дело против экс-премьера связано с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Хану и его супруге запретили занимать госдолжности в течение 10 лет, а также назначили штраф на сумму 787 млн рупий ($9,4 млн) каждому.

Приговор вынесли за восемь дней до всеобщих выборов, назначенных на 8 февраля. Вчера, 30 января, Имран Хан и экс-глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши были приговорены к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.

Тошахана — это хранилище подарков правительственным чиновникам от государственных деятелей других стран, которое находится под контролем кабинета министров страны. Получатели должны передавать подарки стоимостью более 30 тыс. рупий (чуть больше $100) в Тошахану, а в случае, если они желали их сохранить, то требовалось заплатить 20% от их стоимости. Хана обвинили в том, что он скрывал преподнесенные ему подарки. Как сообщает Dawn, за время пребывания на посту он получил 108 подарков от иностранных лидеров и политиков, но 58 оставил себе. Оценка их стоимости была занижена.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год.