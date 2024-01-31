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В Казахстане в первые дни февраля ожидаются осадки

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидаются осадки, сообщает «Казгидромет».

По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона. Он способствует выпадению обильных осадков: в северных регионах – в виде снега, в южных регионах – в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется также усиление ветра с метелью, в горных районах – сильный снег, гололёд и туман.

В западных регионах температура воздуха будет повышаться ночью до -5...+3 градусов, в южных ожидается понижение ночью до 7-18 мороза.

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