Аэропорт Астаны будет закрыт в ночное время из-за капремонта в течение восьми месяцев

CentralAsia (KZ) - С 1 мая в международном аэропорту Астаны вводятся ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы: он будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов с 22:00 до 06:00 часов. И эти ограничения продлятся восемь месяцев – до 24 декабря 2024 года.

«Министерством транспорта совместно с руководством столичного аэропорта проведены консультации с представителями отечественных и иностранных авиакомпаний. По итогам ряда переговоров, изучения метеопрогноза, загруженности аэропорта в различные периоды времени, а также в целях минимизации последствий от создаваемых для пассажиров неудобств, принято решение о проведении капитального ремонта в ночное время», - отметили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе считают, что ремонт в это время «не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг». Но тут же сообщают, что «в связи с возможным внесением изменений в расписания выполнения рейсов, пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта».

В аэропорту напомнили, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы был первоочередной задачей в период доверительного управления. Ремонт будет за счет средств инвестора и позволит в конечном итоге обеспечить безопасность полетов и улучшить качественные характеристики аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений.

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