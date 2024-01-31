В Казахстане предложили пожизненно сажать педофилов
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CentralAsia (KZ) - В нижней палате парламента Казахстана приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей.
Законопроект соответствует плану действий правительства Казахстана в области прав человека, утвержденный президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Закон предлагает пожизненно лишать свободы педофилов, а также назначать уголовную ответственность за пропаганду самоубийства.
В первую очередь законопроект криминализирует побои и причинение легкого вреда здоровью. Помимо этого, суд будет иметь полномочия назначить психологическую помощь «для изменения агрессивного поведения совершивших насилие». Предлагается также возбуждать дело на основании информации в СМИ, не дожидаясь заявления потерпевших.
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