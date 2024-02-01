Число жертв взрыва газовоза в Монголии выросло до 5 человек

CentralAsia (MNG) - Общее число жертв взрыва газовоза увеличилось до пяти человек после того, как 31 января в 10:30 по улан-баторскому времени (05:30 мск) в реанимации скончался еще один пострадавший.

«Умерший сегодня человек поступил в реанимацию с ожогами 90-95% тела. На сегодня четверо пострадавших еще находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в ожоговом центре больницы района Баянзурх.

По его информации, сразу после взрыва и пожара в больницу доставили 14 человек с ожогами и травмами различной степени тяжести. Первичную помощь оказали четырем пострадавшим. В ожоговое отделение экстренно доставили 10 человек, 6 сразу перевели в реанимацию. Первым в этом отделении скончался в ночь на 28 января 19-летний юноша с ожогами 80-90% тела.

Инцидент произошел в Улан-Баторе ночью 24 января в результате столкновения грузовика с 60 тоннами сжиженного газа и легкового автомобиля. Огонь от взрыва газа перекинулся на ближайшие к дороге жилые дома и припаркованные автомобили. Ударная волна отбросила на 40 м трех спасателей, они погибли на месте от удушья.

источник: middleasiannews.com

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