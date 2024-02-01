Бангладеш пригласила монгольских инвесторов, а Монголия готова принять квалифицированную рабочую силу

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии и президент ФТППБ Бангладеш обсудили расширение торговли и экспорт квалифицированной рабочей силы

Федерация торгово-промышленных палат Бангладеш (ФТППБ) выразила большую заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей с Монголией.

«Страна может служить потенциальным пунктом назначения для экспорта квалифицированной рабочей силы для удовлетворения растущих потребностей рынка труда», — заявил президент ФТППБ Махбубул Алам на вежливой встрече с послом Монголии Ганболдом Дамбажавом в офисе ФТППБ в столичном Гульшане.

Махбубул Алам выделил потенциальные отрасли для сотрудничества между Бангладеш и Монголией, подчеркнув глобальное признание, достигнутое бангладешской продукцией, такой как готовая одежда, изделия из джута и кожи, обувь, лекарства, изделия из пластмассы, текстиль, керамические изделия, светотехника и электронная продукция.

Президент ФТППБ заявил, что премьер-министр Шейх Хасина предприняла различные инициативы для привлечения иностранных инвесторов, включая создание 100 специальных экономических зон, налоговые льготы для иностранных инвесторов и комплексные услуги для создания благоприятной среды для иностранных инвестиций, говорится в пресс-релизе.

Он пригласил монгольских инвесторов изучить потенциальные отрасли Бангладеш. Между тем, посол Монголии Ганболд Дамбажав выразил заинтересованность в привлечении квалифицированной рабочей силы из Бангладеш для сельского хозяйства, производства готовой одежды и строительства.

Он подчеркнул, что, несмотря на небольшую численность населения, в Монголии имеется достаточно земель для возделывания, что дает возможность для сотрудничества. Посол назвал Монголию потенциально важным источником сырья для бангладешской одежды и выразил заинтересованность в сотрудничестве с туристическим сектором.

Посол также пригласил бангладешских бизнесменов изучить возможности Монголии. На программе присутствовали директор ФТППБ Каусар Ахмед, посол международного крыла ФТППБ Мосуд Маннан и другие.

источник: middleasiannews.com

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