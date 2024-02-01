Монгольский стал 52-м языком в семье Vatican News

CentralAsia (MNG) - Vatican News добавила монгольский к уже доступному 51 языку, предлагая освещение деятельности Папы Франциска при поддержке Церкви в Монголии.

Vatican News теперь говорят на языке Монголии. Монгольский язык присоединяется к уже существующему 51 языку, как письменному, так и устному, благодаря сотрудничеству с местной церковью.

«Мы рады этой новой возможности читать слова Святейшего Отца на монгольском языке», — подчеркивает кардинал Джорджио Маренго, апостольский префект Улан-Батора. «Это один из плодов его недавнего визита в страну Вечного Синего Неба, который тронул сердца монгольских католиков, а также многих людей других религиозных убеждений, на которых произвело положительное впечатление великое человеческое и духовное свидетельство Папы Франциска».

«Его слова запомнились нам, — повторил кардинал, — многие люди прокомментировали его, «подчеркивая ценности нашей традиции». Теперь обычный магистриум Преемника Петра доступен на монгольском языке. Новый инструмент евангелизации, который, как мы надеемся, раскроет весь свой потенциал через сегодняшние каналы связи».

«Мы начали работу над этим проектом во время поездки Папы Римского в Монголию, — подчеркивает Массимилиано Меникетти, руководитель Ватиканского радио Vatican News, — «Вдохновленные именно его поддержкой этой небольшой общины». сейчас начали публиковать на портале «Ватиканские новости» в письменном виде, но позже может появиться и аудиопродукция. Мы работаем над моделями взаимодействия с поместными церквями в надежде, которая изменит мир, «чтобы наши голоса были услышаны все больше и больше».

Каждое воскресенье Ангелус и среда катехизации на страницах портала Ватикана теперь также будут вестись на монгольском языке.

источник: middleasiannews.com

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