Протесты фермеров во Франции: Полиция задержала 79 человек

CentralAsia (CA) - Французская полиция задержала 79 бастующих фермеров, которые попытались проникнуть в складские помещения международного оптового продовольственного рынка коммуны Рюнжи в пригороде Парижа, сообщает французская газета Le Monde.

В полиции утверждают, что участники фермерских протестов ненадолго проникли в складское помещение рынка в Рунжисе и «нанесли ущерб» находившемуся там имуществу. Правоохранители вывели их и задержали.

Оптовый рынок Rungis — это основной рынок, который снабжает продуктами Парижский регион. По данным на 2019 год в регионе проживало более 12 млн человек. Площадь рынка составляет 234 га.

Бастующие фермеры недовольны падением доходов из-за инфляции, бюрократией, экологическими требованиями ЕС. Они объявили, что начнут «полную блокаду» Парижа с 29 января, перекрыв дороги в столицу. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал не дать бастующим фермерам ограничить въезды в город. Для этих целей к возможным местам акций была стянута бронетехника, в том числе в коммуну Рюнжи. Было мобилизовано 15 тыс. полицейских.

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