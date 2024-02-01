Монголия выступила с инициативой создания Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов

CentralAsia (MNG) - Генеральная Ассамблея ООН объявила 2024 год Международным годом верблюдовых. Представительство ООН в Монголии и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) совместно с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности организовали церемонию открытия Международного года верблюдовых в Монголии в Музее естественной истории. И Монголия выступила с инициативой создания Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов.

Монголия выдвинула эту инициативу в ходе международной дискуссии Dairy Asia или Партнерство по развитию молочной промышленности в Азии, совместно организованной в прошлом году ФАО и Правительством Монголии.

В ходе этого мероприятия иностранные участники поддержали предложение Монголии. Главная цель - защитить генофонд двугорбых верблюдов, распространить наследие и культуру верблюдоводства и увеличить прибыль за счет их разведения.

В церемонии открытия приняли участие Постоянный представитель ООН Тапан Мишра, Постоянный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Винод Ахуджа, Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайные и Полномочные послы США, Турецкой Республики, КНР, Европейского Союза, Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Жамбалцэрэн Төмөр-Уяа, а также ученые и исследователи из институтов Государственного сельскохозяйственного университета, представители компаний «Оюу-Толгой», «Суу», «Ханбогд кашемир», «Зу зу» и «Сансиро». Также была организована мини-выставка изделий из верблюжьей шерсти.

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