Экс-министра труда Монголии приговорили к трем годам лишения свободы

Бывший министр труда и социальной защиты Монголии, экс-депутат парламента Аюурсайхан Төмөрбаатар

CentralAsia (MNG) - Бывший министр труда и социальной защиты Монголии, экс-депутат Великого Государственного Хурала (парламента) Аюурсайхан Төмөрбаатар приговорен межрайонным судом Улан-Батора к трем годам лишения свободы, — сообщает iToim

«Бывший парламентарий и экс-министр труда и соцзащиты Монголии Аюурсайхан Төмөрбаатар как фигурант уголовного дела о хищениях экспортного угля с государственных месторождений обвинен в создании преступной группы и необоснованном обогащении. Политик проведет три года в тюрьме открытого типа и не сможет занимать государственные должности пять лет», — говорится в официальной информации суда.

Судебный процесс длился почти год. В начале февраля 2023 суд Улан-Батора предъявил парламентарию, министру труда и соцзащиты страны обвинения в незаконном обогащении и создании преступной группы. Политику запретили покидать страну. После этого Аюурсайхан Төмөрбаатар сложил с себя депутатские полномочия и подал прошение об отставке с поста министра.

В декабре 2022 года в стране вспыхнули акции протеста после обнародования информации о хищениях экспортного угля с месторождений, которыми управляет государственная компания Эрдэнэс Таван-Толгой. Часть ее акций в 2012 году раздали всем гражданам Монголии как долю общего природного богатства. Небольшие дивиденды от продажи угля как главного экспортного товара населению выплатили во время ковидных ограничений в 2020 году. Когда стало известно, что размер хищений при экспорте угля мог превысить $12 млрд, участники акций протеста попытались взять штурмом дом правительства с требованием огласить имена расхитителей угля.

Всего обвинения по делу о хищении угля предъявили 78 гражданам и должностным лицам, среди которых пять депутатов парламента и министр труда и соцзащиты. Аюурсайхан Төмөрбаатар стал первым политиком, получившим реальный тюремный срок по этому делу. Судебные процессы над остальными парламентариями продолжаются.

С Аюурсайхана будут взысканы 11,4 млн тугриков, что составляет стоимость уголовного производства, а 1,8 млрд тугриков будут взысканы с него и перечислены в госбюджет.

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