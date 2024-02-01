Президент Германии посетит Монголию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с 7 по 8 февраля посетит Монголию с государственным визитом. Об этом в среду сообщила пресс-служба монгольского президента.

Нынешний визит будет приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Германией, отмечаемому в 2024 году, отмечается в официальном сообщении.

Ожидается, что во время своего пребывания в Улан-Баторе Ф.-В. Штайнмайер проведет переговоры с У. Хурэлсухом, в ходе которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся выведения двусторонних отношений на новый уровень.

Как отметили в пресс-службе, в рамках визита президента Германии в Улан-Баторе будет подписан ряд двусторонних документов в энергетической, транспортной, образовательной, экологической, правовой и археологической сферах.

Дипломатические отношения между Монголией и Германией были установлены в 1974 году.

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