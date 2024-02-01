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В Казахстане объявили мобилизацию
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане объявили мобилизацию офицеров запаса для прохождения двухлетней воинской службы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алихан Смаилов.

«Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», — говорится в документе.

Инициатором постановления выступило Министерство обороны Казахстана.

Всего на службу будет призвано 752 человека:

  • Вооруженные силы РК – 600 человек;
  • Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;
  • Национальная гвардия – 42 человека;
  • МЧС – 30 человек.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, основная цель призыва офицеров запаса – восполнение текущего некомплекта должностей офицерского состава.

Призыв осуществляется в соответствии со ст. 32 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих».

Основные требования, предъявляемые к офицерам запаса:

  • возраст до 29 лет (для офицеров запаса медицинских служб – до 32 лет),
  • пригодность к воинской службе по здоровью,
  • наличие востребованной военно-учетной специальности.

«Офицеры запаса, проходившие воинскую службу, от призыва освобождаются», – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в 2024 году призывать будут по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, в том числе медицинским, авиационным, инженерным, артиллерийским, радиотехническим, воспитательно-идеологическим, тыловым, военно-транспортным, информационным, разведывательным.

«В ряде случаев призыв офицеров запаса будет проходить с учетом территориального принципа комплектования, то есть воинскую службу офицеры по призыву будут проходить по месту воинского учета или постоянного проживания. Приоритет будет отдаваться заинтересованным в призыве кандидатам и нетрудоустроенным офицерам запаса», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что «увеличение количества призываемых офицеров запаса для прохождения воинской службы направлено на повышение боеготовности Вооруженных сил и накопление военно-обученного резерва по своей военно-учетной специальности».

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