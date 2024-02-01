CentralAsia (KZ) - В Казахстане объявили мобилизацию офицеров запаса для прохождения двухлетней воинской службы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алихан Смаилов.
«Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», — говорится в документе.
Инициатором постановления выступило Министерство обороны Казахстана.
Всего на службу будет призвано 752 человека:
- Вооруженные силы РК – 600 человек;
- Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;
- Национальная гвардия – 42 человека;
- МЧС – 30 человек.
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, основная цель призыва офицеров запаса – восполнение текущего некомплекта должностей офицерского состава.
Призыв осуществляется в соответствии со ст. 32 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих».
Основные требования, предъявляемые к офицерам запаса:
- возраст до 29 лет (для офицеров запаса медицинских служб – до 32 лет),
- пригодность к воинской службе по здоровью,
- наличие востребованной военно-учетной специальности.
«Офицеры запаса, проходившие воинскую службу, от призыва освобождаются», – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в 2024 году призывать будут по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, в том числе медицинским, авиационным, инженерным, артиллерийским, радиотехническим, воспитательно-идеологическим, тыловым, военно-транспортным, информационным, разведывательным.
«В ряде случаев призыв офицеров запаса будет проходить с учетом территориального принципа комплектования, то есть воинскую службу офицеры по призыву будут проходить по месту воинского учета или постоянного проживания. Приоритет будет отдаваться заинтересованным в призыве кандидатам и нетрудоустроенным офицерам запаса», - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что «увеличение количества призываемых офицеров запаса для прохождения воинской службы направлено на повышение боеготовности Вооруженных сил и накопление военно-обученного резерва по своей военно-учетной специальности».