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Строительство пограничной железной дороги «Гашуунсухайт—Ганцмод» начнется в апреле

CentralAsia (MNG) -  Будбаяр Нэргуй, генеральный директор ООО «Тавантолгойская железная дорога» Монголии, провел встречу с Кан Фэн Вэй, помощником генерального директора ООО «China Energy Group» в Пекине, Китай.

В ходе встречи они обменялись мнениями о начале строительных работ мостового сооружения трансграничной железной дороги «Гашуунсухайт—Ганцмод» между Монголией и Китаем к апрелю текущего года. Они также обсудили ускорение контроля и досмотра при пересечении границ двух стран и внедрение новых технологических решений.

В рамках политики возрождения порта «Новая политика возрождения» правительства Монголии Премьер-министр Монголии поручил к 30 апреля 2024 года начать строительство трансграничной железной дороги «Гашуунсухайт—Ганцмод».

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