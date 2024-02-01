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14 спортсменов из Монголии выступят на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди взрослых пройдет в столице Узбекистана Ташкенте 1-12 февраля. В НОК Монголии отметили, что на чемпионате Азии спортсмены имеют возможность набрать рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже.

В этом соревновании за начисление очков для летних Олимпийских игр «Париж-2024» под руководством заслуженного тренера Хосбаяра и тренера г-жы Дэнсмаа будут соревноваться 14 спортсменов из нашей страны.

Проведение чемпионата в Ташкенте даст Узбекистану значимые рейтинговые очки к летним Олимпийским играм Париж-2024.

Кроме Узбекистана за право проведения континентального первенства боролись также Туркменистан и Индия.

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