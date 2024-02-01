Минобороны РФ объявило об обмене пленными по схеме «195 на 195». Зеленский сообщил о возвращении 207 человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министерство обороны РФ заявило о проведенном обмене пленными с Украиной, в ходе которого были возвращены 195 российских военнослужащих. «Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», говорится в распространенном военным ведомством сообщении. Где и как проводился обмен, Минобороны РФ не уточнило.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о возвращении 207 человек — «военных и гражданских». Он поблагодарил представителей руководителей своей администрации, Минобороны и МВД, принимавших участие в организации обмене. Других подробностей Зеленский сообщать не стал.

Обмен пленными между Россией и Украиной стал первым, о котором официально сообщили после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Российская сторона утверждает, что в самолете находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все находившиеся на борту самолета погибли. В крушении самолета власти РФ обвинили украинских военных. Представители украинской стороны подтвердили подготовку обмена, но не гибель пленных, заявив, что проверяют информацию о произошедшем.