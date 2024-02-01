Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане. Фото

CentralAsia (KZ) - Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане, передает Tengrinews.kz.
Скульптуру Назарбаева установили летом 2018 года. Она была размещена на первом этаже музея рядом с триптихом «Мәңгілік Ел».
Над скульптурой президента была размещена надпись на казахском языке латинскими буквами:
«Моя мечта - чтобы Казахстан был «Мәңгілік Ел» («Вечной страной»). Время пройдет, люди пройдут. Но Независимость останется. Первый президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев».
Как сообщили сотрудники музея, скульптуру убрали несколько дней назад.
В январе этого года стало известно, что памятник Нурсултану Назарбаеву убрали с территории Национального университета обороны в Астане.
В Алматы портрет первого президента сняли со станции метро.