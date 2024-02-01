Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане. Фото

CentralAsia (KZ) - Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане, передает Tengrinews.kz.

Скульптуру Назарбаева установили летом 2018 года. Она была размещена на первом этаже музея рядом с триптихом «Мәңгілік Ел».

Над скульптурой президента была размещена надпись на казахском языке латинскими буквами:

«Моя мечта - чтобы Казахстан был «Мәңгілік Ел» («Вечной страной»). Время пройдет, люди пройдут. Но Независимость останется. Первый президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев».

Как сообщили сотрудники музея, скульптуру убрали несколько дней назад.

Памятник Н. Назарбаеву раньше стоял на этом постаменте

В январе этого года стало известно, что памятник Нурсултану Назарбаеву убрали с территории Национального университета обороны в Астане.

В Алматы портрет первого президента сняли со станции метро.

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