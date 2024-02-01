Зеленский уволит главкома ВСУ Залужного до конца недели, - CNN

Валерий Залужный, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к концу недели, сообщили источники CNN.

Телеканал подтвердил данные ряда других СМИ, что в понедельник, 29 января, в кабинете главы государства состоялась встреча с главкомом, на которой президент объявил о планах его увольнения. На мероприятии присутствовал министр обороны Рустем Умеров.

Собеседники CNN описали беседу как «спокойную». Президент предложил главкому другую должность, от которой тот отказался. Зеленский подчеркнул, что отказ Залужного от новой должности не меняет факта, что он будет уволен с текущего поста. Офис президента не ответил на запрос о комментарии. Ранее власти отрицали, что Залужный был уволен.

Как утверждает CNN, на должность главкома рассматриваются глава военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По информации The Times и The Economist, оба отказались от назначения.

Как отмечает CNN, декабрьский опрос Киевского института социологии показал, что главкома поддерживают 88% украинцев. Рейтинг одобрения Владимира Зеленского — 62%. По данным The Washington Post, президент увольнением главкома хочет повлиять на союзников, так как они замедлили военную поддержку. Кроме того, на совещании в понедельник, как утверждает газета, он также отмечал усталость населения от боевых действий.

Информация о конфликте Зеленского и Залужного распространяется в СМИ уже несколько месяцев. Первым поводом для таких сообщений стала статья главкома в The Economist, в которой он назвал ситуацию на поле боя тупиковой. Президент отказывался считать ее таковой.