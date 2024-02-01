24-летняя дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни

Рамзан Кадыров, Хадижат Кадырова

CentralAsia (CA) - Хадижат Кадырова — дочь Рамзана Кадырова — получила должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.

Как сообщил Кадыров в своем телеграм-канал, с предложением назначить ее на этот пост выступил руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов.

На новом посту Хадижат Кадырова будет заниматься «взаимодействием с социальным блоком», сообщил глава Чечни. Ранее дочь Кадырова занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

Хадижат Кадырова вторая по старшинству дочь главы Чечни. По данным из открытых источников, пишет РБК, Хадижат Кадыровой 17 января исполнилось 24 года.

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова в октябре 2023 года заняла пост вице-премьера Чечни по социальным вопросам.

Старший сын Рамзана Кадырова — Ахмат — в ноябре стал первым заместителем главы республиканского министерства физкультуры, спорта и молодежной политики.

Еще один сын Кадырова — Адам — получил звание Героя Чечни.

Всего у Кадырова 14 детей, в том числе двое усыновленных.