экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Национальном музее Казахстана рассказали куда и почему убрали памятник Назарбаеву
Предыстория: Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане. Фото

CentralAsia (KZ) -  Из атриума Национального музея Казахстана в Астане убрали статую первого президента Нурсултана Назарбаева.

В пресс-службе музея рассказали куда и почему убрали памятник.

«Этот экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в фонде музея. Музей как институт социальной памяти обязан служить обществу, отвечая на актуальные запросы времени», – говорится в сообщении.

В музее выразили надежду на то, что обновления, в том числе экспозиционные, общественность «оценит по достоинству».

«По поручению министра культуры и информации в этом году начали процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением отечественных и зарубежных экспертов», – отметили в музее.

Статуя изображает Назарбаева, сидящего в кресле. Ее установили летом 2018 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com