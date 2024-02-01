В Национальном музее Казахстана рассказали куда и почему убрали памятник Назарбаеву

CentralAsia (KZ) - Из атриума Национального музея Казахстана в Астане убрали статую первого президента Нурсултана Назарбаева.

В пресс-службе музея рассказали куда и почему убрали памятник.

«Этот экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в фонде музея. Музей как институт социальной памяти обязан служить обществу, отвечая на актуальные запросы времени», – говорится в сообщении.

В музее выразили надежду на то, что обновления, в том числе экспозиционные, общественность «оценит по достоинству».

«По поручению министра культуры и информации в этом году начали процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением отечественных и зарубежных экспертов», – отметили в музее.

Статуя изображает Назарбаева, сидящего в кресле. Ее установили летом 2018 года.

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