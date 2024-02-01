Население Казахстана в 2023 году выросло на 267 тысяч человек

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CentralAsia (KZ) - За 2023 год население Казахстана увеличились на 266,7 тыс. человек или на 1,35%, сообщило в четверг нацбюро статистики.

К 1 января 2024 года население страны достигло 20 033 тыс. человек. При этом прирост населения продолжали обеспечивать преимущественно мегаполисы, а также западные и южные регионы страны. На севере и востоке Казахстана население убывает.

По данным статистиков, прирост населения выше среднего по страны был в Астане – здесь население выросло сразу на 5,58%, в Алматы – 3,08%, в Мангистауской области – 2,58%, в Шымкенте – 2,5%, Алматинской области – 1,67% и Атырауской области – 1,59%.

Еще в семи регионах Казахстана прирост населения был ниже общереспубликанского уровня: в Актюбинской области – 1,21%, в Туркестанской области – 1,07%, в Кызылординской области – 0,98%, в Западно-Казахстанской области – 0,74%, в Жамбылской области – 0,36%, в области Улытау – 0,08%, в Карагандинской области – 0,05%. В Акмолинской области численность населения за год не изменилась.

В шести регионах Казахстана наблюдалось сокращение численность населения: в Северо-Казахстанской области оно сократилось на 0,75%, в области Абай и Восточно-Казахстанской области – на 0,43% в каждой, в Костанайской области – на 0,27%, в Павлодарской области – на 0,13%, в области Жетысу – на 0,10%.

При этом в Северо-Казахстанской области продолжает наблюдаться естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В остальных регионах наблюдался естественный прирост населения.

Миграционный прирост в Казахстане по итогам 2023 года был положительным: сальдо миграции составило +9,3 тыс. человек по стране. При этом в региональном разрезе сальдо миграции было отрицательным во всех регионах, кроме трех мегаполисов, а также Мангистауской и Алматинской областей.

Население Шымкента к 1 января 2024 года достигло 1 222,1 тыс. человек, Алматы – 2 228,5 тыс. человек, Астаны – 1 430,1 тыс. человек.

Городское население в Казахстане в 2023 году росло существенно быстрее, чем сельское – 1,97% против 0,34%. К началу 2024 году доля городского населения в Казахстане достигла 62,2%, сельского – 37,8%.

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