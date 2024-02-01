В Турции сообщили о возможном визите Путина 12 февраля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин посетит Турцию 12 февраля, сообщило Reuters со ссылкой на турецкого чиновника. «РИА Новости» со ссылкой на турецкого дипломата сообщило, что также рассматриваются и другие даты. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что визит Путина состоится в феврале.

«Эта дата вероятна, но она не окончательная, пока идет согласование»,— сказал источник российского агентства. A-Haber пишет, что Владимир Путин обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом конфликт в Украине, поставки зерна и ситуацию в Сирии.

О планируемом визите в Турцию Владимир Путин рассказал на прямой линии 14 декабря 2023 года. В том же месяце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что визит находится на повестке дня, но точных дат нет. По словам Юрия Ушакова, одной из главных тем переговоров Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом будет конфликт в Украине.