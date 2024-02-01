Мирзиёев поручил усилить контроль над качеством лекарственных средств

- Узбекистан, общество
- 15:37, 01 февраля 2024
- Просмотров: 525
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании поручил организовать эффективное исполнение указа «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли», подписанного 23 января.
С 1 июля текущего года для производителей и продавцов лекарств и изделий медицинского назначения установят особые правила государственного контроля, чтобы следить за тем, как обеспечивается качество и безопасность фармацевтических товаров.
Министерству здравоохранения поручено создать электронную базу данных о побочных действиях лекарственных средств – «Фармаконадзор», — и регулярно ее обновлять. Базой смогут воспользоваться как медицинские работники, так и население.
Реклама препаратов и биологически активных добавок на теле- и радиоканалах будет допускаться только на основании заключения специального совета, который создадут при Минздраве.
Данному ведомству поручено также:
- курировать создание и регулярные показы в СМИ документальных или художественных фильмов, социальных рекламных роликов о тяжких последствиях самолечения;
- к марту установить контроль за строгим соблюдением определенных законодательством требований при предоставлении врачами рецептов, а также за материальным и нематериальным стимулированием медицинских работников фармацевтическими организациями и аптеками;
- к декабрю 2025 года разработать проект Кодекса об охране здоровья населения Узбекистана.
В конце 2023 года Мирзиёев поручил организовать в Узбекистане локальное производство 50 наиболее часто употребляемых в стране лекарств. Президент отметил, что ежегодно узбекистанцы потребляют лекарственные средства на $1,6 млрд, при этом доля отечественных производителей на рынке составляет лишь 18% — остальное приходится закупать за рубежом.