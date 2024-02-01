Мирзиёев поручил усилить контроль над качеством лекарственных средств

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании поручил организовать эффективное исполнение указа «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли», подписанного 23 января.

С 1 июля текущего года для производителей и продавцов лекарств и изделий медицинского назначения установят особые правила государственного контроля, чтобы следить за тем, как обеспечивается качество и безопасность фармацевтических товаров.

Министерству здравоохранения поручено создать электронную базу данных о побочных действиях лекарственных средств – «Фармаконадзор», — и регулярно ее обновлять. Базой смогут воспользоваться как медицинские работники, так и население.

Реклама препаратов и биологически активных добавок на теле- и радиоканалах будет допускаться только на основании заключения специального совета, который создадут при Минздраве.

Данному ведомству поручено также:

курировать создание и регулярные показы в СМИ документальных или художественных фильмов, социальных рекламных роликов о тяжких последствиях самолечения;

к марту установить контроль за строгим соблюдением определенных законодательством требований при предоставлении врачами рецептов, а также за материальным и нематериальным стимулированием медицинских работников фармацевтическими организациями и аптеками;

к декабрю 2025 года разработать проект Кодекса об охране здоровья населения Узбекистана.

В конце 2023 года Мирзиёев поручил организовать в Узбекистане локальное производство 50 наиболее часто употребляемых в стране лекарств. Президент отметил, что ежегодно узбекистанцы потребляют лекарственные средства на $1,6 млрд, при этом доля отечественных производителей на рынке составляет лишь 18% — остальное приходится закупать за рубежом.