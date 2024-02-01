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Токаев проведёт расширенное заседание правительства

CentralAsia (KZ) -  Расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана состоится 7 февраля, сообщил председатель сената Маулен Ашимбаев.

В кулуарах сената журналисты спросили, стоит ли ожидать отставки правительства во время расширенного заседания с участием главы государства. Спикер подчеркнул, что не компетентен и не уполномочен отвечать за такие вопросы.

«Но в целом я думаю, что правительство активно работает, выполняет поставленные задачи. Конечно, есть недостатки, о которых и вы пишете. В целом правительство делает всё необходимое для реализации комплексных реформ, инициированных главой государства. Какие-либо оценки с моей стороны, если назову какую-то цифру (по пятибалльной шкале), она может по-разному быть интерпретирована. Что касается конкретных аспектов, оценок по деятельности тех или иных министров по направлению, я думаю, что они будут высказываться 7 февраля на расширенном заседании правительства», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он заключил, что правительство выполняет поставленные задачи.

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