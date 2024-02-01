В Германии отменили более 1100 авиарейсов из-за забастовки

CentralAsia (CA) - Однодневная забастовка работников службы авиационной безопасности аэропортов Германии, начавшаяся 1 февраля, привела к срыву более 1100 рейсов в нескольких крупных воздушных гаванях страны, включая крупнейший из них международный хаб Франкфурта, сообщает Reuters.

Профсоюз Verdi призвал к забастовкам сотрудников служб безопасности в аэропортах по всей Германии, пытаясь оказать давление на правительство в переговорах о зарплате. Отмены и задержки рейсов затронули почти 200 тысяч пассажиров. Во Франкфурте контрольно-пропускные пункты в транзитной зоне останутся закрытыми. Всем пассажирам, которые планировали начать своё путешествие во Франкфурте, не следует приезжать в аэропорт, говорится в заявлении компании, управляющей воздушной гаванью.

Представитель аэропорта Берлин-Бранденбург сообщил, что на 1 февраля все вылеты отменены, но 2 февраля рейсы возобновят. Аэропорты Гамбурга, Штутгарта и Ганновера заявили, что примут аналогичные меры.

Профсоюз работников государственного сектора Verdi ведёт переговоры от имени 25 тысяч работников авиационной безопасности. Они требуют повышения зарплаты на 2,80 евро ($3) в час, более щедрой оплаты сверхурочных и увеличения премий.

«Наша цель – компенсировать потерю покупательной способности работников в долгосрочной перспективе», – сказал переговорщик Verdi Вольфганг Пипер.

Переговоры должны состояться 6 и 7 февраля. Помимо забастовки в аэропортах профсоюз Verdi планирует провести 2 февраля отдельную забастовку на общественном транспорте в 15 из 16 федеральных земель Германии. На прошлой неделе машинисты поездов GDL вышли на рекордную пятидневную забастовку в рамках многомесячного спора о зарплате и условиях труда.