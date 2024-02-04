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В NASA показали, как светится атмосфера Земли
// NASA

CentralAsia (CA) -  В результате взаимодействия с солнечным светом атомов и молекул в атмосфере нашей планеты, Земля может «светиться».

Явление снял спутник на Международной космической станции и опубликовали в NASA, пишет Space.com.

Снимок, показывающий нашу планету с высоты 415 километров, сделала орбитральная лаборатория, пролетавшая над Тихим океаном недалеко от Папуа-Новой Гвинеи.

На фото – горизонт Земли охвачен золотистым сиянием, над которым также видна полоса каштанового цвета.

По словам специалистов, свечение возникло в результате взаимодействия в верхних слоях атмосферы: в момент, когда молекулы азота, кислорода, натрия и озона насыщаются ультрафиолетовым излучением солнечного света.

За явлением лучше наблюдать ночью, говорят ученые.

Также на фото запечатлены белые перистые облака над темно-синей гладью Тихого океана.

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