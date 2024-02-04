В NASA показали, как светится атмосфера Земли

- Азия и мир, общество
- 5:57, 04 февраля 2024
- Просмотров: 2087
CentralAsia (CA) - В результате взаимодействия с солнечным светом атомов и молекул в атмосфере нашей планеты, Земля может «светиться».
Явление снял спутник на Международной космической станции и опубликовали в NASA, пишет Space.com.
Снимок, показывающий нашу планету с высоты 415 километров, сделала орбитральная лаборатория, пролетавшая над Тихим океаном недалеко от Папуа-Новой Гвинеи.
На фото – горизонт Земли охвачен золотистым сиянием, над которым также видна полоса каштанового цвета.
По словам специалистов, свечение возникло в результате взаимодействия в верхних слоях атмосферы: в момент, когда молекулы азота, кислорода, натрия и озона насыщаются ультрафиолетовым излучением солнечного света.
За явлением лучше наблюдать ночью, говорят ученые.
Также на фото запечатлены белые перистые облака над темно-синей гладью Тихого океана.