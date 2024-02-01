ГУР Украины заявляет об уничтожении российского ракетного катера в Крыму
- Азия и мир, политика
- 17:39, 01 февраля 2024
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- Обновлено: 17:42, 01 февраля 2024
Ракетный катер "Ивановец"
CentralAsia (CA) - Главное управление разведки Миноброны Украины заявляет об уничтожении ракетного катера Черноморского флота РФ «Ивановец».
Сообщается, что судно находилось на рейде озера Донузлав в Крыму и в ночь на 1 февраля «в результате ряда прямых попаданий в корпус» дало крен на корму и затонуло.
В ГУР отмечают, что стоимость утраченного корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.
Опубликовано видео удара.
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