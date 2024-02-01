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ГУР Украины заявляет об уничтожении российского ракетного катера в Крыму
Ракетный катер "Ивановец"
Ракетный катер "Ивановец"

CentralAsia (CA) -  Главное управление разведки Миноброны Украины заявляет об уничтожении ракетного катера Черноморского флота РФ «Ивановец».

Сообщается, что судно находилось на рейде озера Донузлав в Крыму и в ночь на 1 февраля «в результате ряда прямых попаданий в корпус» дало крен на корму и затонуло.

В ГУР отмечают, что стоимость утраченного корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Опубликовано видео удара.

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