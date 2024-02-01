ЕС утвердил 50 млрд евро помощи Украине

CentralAsia (CA) - Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Пакет помощи согласован всеми 27 членами союза.

«Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность за поддержку Украины. Мы знаем, что поставлено на карту»,— написал Шарль Мишель в Х.

Источники Reuters утверждают, что Евросоюз будет каждый год пересматривать и утверждать выплату бюджетной помощи Киеву. Венгрия, которая ранее блокировала помощь Украине, предлагала такой вариант в качестве альтернативы выделению средств на годы вперед. Кроме того, по данным Reuters, средства Евросоюза для Будапешта останутся замороженными независимо от соглашения по Украине.

Вопрос о выделении €50 млрд Украине на ближайшие четыре года рассматривается уже несколько месяцев. Предлагается направить €17 млрд в виде грантов и €33 млрд в виде кредитов. С начала российских военных действий в Украине ЕС направил Киеву €85 млрд помощи.

На саммите в декабре 2023 года инициативу по выделению €50 млрд заблокировала Венгрия. Будапешт пока не комментировал, почему он снял вето в этот раз. Financial Times незадолго до старта саммита опубликовала материал о том, что Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она вновь заблокирует помощь Украине.