В Улан-Баторе прошла церемония гашения памятной марки, посвященная 50-летию дипломатических отношений между Монголией и Германией. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 31 января в столице Монголии состоялась церемония официального гашения художественной памятной марки «50 лет дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия».

31 января 2024 г. исполнилось 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия.

Советник президента Монголии по внешней политике Одбаяр Эрдэнэцогт сообщил в ходе церемонии открытия, что в течение года в Улан-Баторе и Берлине будет организован ряд мероприятий в рамках юбилея установления дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия. Он подчеркнул, что церемония, состоявшаяся 31 января 2024 года, знаменует собой начало юбилейных торжеств.

Кроме того, он отметил, что уверен, что отношения и сотрудничество между двумя странами, которые разделяют общие ценности, такие как демократия, права человека и верховенство закона, будут расширяться в предстоящие годы.

Вслед за этим посол ФРГ в Монголии Хельмут Рудольф Кулитц в своем выступлении отметил, что хотя 50 лет дипломатических отношений можно считать сравнительно короткими, они оказались невероятно плодотворными. Последние пять десятилетий характеризовались дружбой, сотрудничеством и доверием.

На памятной марке, посвященной «50-летию дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия», изображены «Хурээ Цам» и уличный карнавал в Кельне. В дизайн включены национальные флаги обеих стран и логотип, посвященный 50-летию. В то время как Цам — это культурное событие, имеющее религиозное значение, символизирующее добро и очищение от негативных энергий, в Кельнском карнавале участвуют сказочные персонажи и клоуны, марширующие по улицам, участвующие в карнавальных мероприятиях и живых выступлениях.

Марка, разработанная совместно Министерством иностранных дел Монголии, Посольством Федеративной Республики Германия в Монголии и АО «Монгол Шуудан» («Монгольская Почта»), получила профессиональные консультации и поддержку со стороны соответствующих организаций, художников и высокопоставленных дипломатов, которые предоставили изображения для расширить свое представительство.

Дипломатические отношения между Монголией и Федеративной Республикой Германия были установлены 31 января 1974 года. Первая марка, демонстрирующая отношения и сотрудничество между двумя странами, была выпущена в 1951 году. За 100-летнюю историю монгольской марки выпущено более 80 марок. связанные с Федеративной Республикой Германия, созданы и используются во внутренней и международной переписке. Например, вклад немцев в развитие человечества, гении, ставшие сутью разума, и передовые технологии были отобраны и увековечены на монгольских марках.

По этому случаю была представлена фотовыставка, отражающая отношения и сотрудничество между двумя странами.

источник: middleasiannews.com

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