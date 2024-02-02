Отныне монгольские дипломы и степени об образовании будут действительны в Китае

CentralAsia (MNG) - Монголия и Китай взаимно признают документы об образовании. По сообщению Министерства образования и науки, Монголия и Китай договорились взаимно принимать документы об образовании и звания на основании Соглашения между правительствами Монголии и Китайской Народной Республики.

Министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн провел официальную встречу с министром образования Китая господином Хуай Цзиньпэном. В ходе встречи стороны подчеркнули, что сотрудничество в сфере образования и науки занимает важное место в двустороннем сотрудничестве и обменялись мнениями по подготовке кадров в области экологии и озеленения городов, совместной реализации образовательных программ, созданию совместной лаборатории.

Кроме того, в рамках монгольской стипендиальной программы «Президентский стипендиат-2100» стороны обсудили увеличение количества стипендий, обмен передовой практикой и опытом путем ежегодного привлечения 100 чиновников и 100 преподавателей средних школ к обучению управленческим и техническим навыкам, расширение сотрудничества между Пекинским и Шаньдунским университетами Китая, Монгольским государственным университетом, Монгольским университетом науки и технологий и оказание помощи в совершенствовании оборудования и инфраструктуры в сфере цифрового образования.

Министр Хуай Цзиньпэн выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере образования и науки в соответствии с нотами, обмененными в апреле 2023 года. Кроме того, ЮНЕСКО назвала Монголию одной из 5 выдающихся стран, успешно внедряющих электронное обучение в образовании, и высоко оценила деятельность 4 институтов и 7 классов Конфуции Институтов Конфуция Монголии. В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем и 10 лет со дня установления всестороннего стратегического партнерства. В настоящее время более 6600 монгольских студентов обучаются по стипендиям правительства Китая.

источник: middleasiannews.com

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