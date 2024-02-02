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В 2024 году Монголия планирует работать над возрождением городов и сельских районов — Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  В 2024 году Монголия планирует работать над возрождением городов и сельских районов в рамках постпандемической политики нового возрождения. Об этом в четверг заявил премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на открытии форума «Экономический форум Монголии — зональное развитие».

По его словам, правительство Монголии приняло решение объявить 2024 год «Годом содействия зональному развитию», чтобы способствовать диверсификации национальной экономики и ускорению развития страны.

Монголия в ближайшем будущем планирует реализовать ряд мер для содействия зональному развитию, разделив свой 21 аймак на северную, хангайскую, западную, центральную и восточную зоны.

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