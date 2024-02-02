Постпред Монголии при ООН принял участие во встрече послов Группы РСНВМ

CentralAsia (MNG) - 29 января состоялась встреча послов Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ) в Нью-Йорке, США.

Во встрече приняли участия заместитель Генерального секретаря ООН и Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и Малым островным развивающимся государствам (КВПНРРМ) Рабаб Фатима, глава РСНВМ, постоянный представитель Ботсваны при ООН Глэдис Кокорве и постоянные представители стран-членов РСНВМ.

В ходе встречи заместитель Генерального секретаря ООН и Высокий представитель КВПНРРМ Рабаб Фатима и глава РСНВМ, Постоянный представитель Ботсваны Глэдис Кокорве представили подготовку к Третьей конференции ООН РСНВМ, которая пройдет в городе Кигали, Республика Руанда, 18-21 июня 2025 года.

Постоянный представитель Монголии при ООН Энхболд Воршилов представил меры, осуществляемые Межправительственным комитетом по подготовке к Третьей конференции ООН РСВНМ, и проинформировал о ходе переговоров по окончательному проекту конференции. Энхболд Воршилов также дал оценку реализации Венской программы действий для РСНВМ и отметил важность участия частного сектора, гражданского общества и молодежи в определении и утверждении следующего 10-летнего плана в соответствии с реализацией Целей устойчивого развития.

Монголия является сопредседателем Межправительственного комитета по подготовке III Конференции ООН РСВНМ, и следующее заседание комитета состоится в Нью-Йорке 5-8 февраля 2024 года.

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