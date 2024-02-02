Президент Пакистана призвал Монголию, Россию и Италию инвестировать в страну

Бадрал Тувшин вручает верительную грамоту президенту Пакистана

CentralAsia (MNG) - Президент д-р Ариф Алви призвал Монголию, Россию и Италию инвестировать в Пакистан и активизировать торгово-экономическую деятельность для развития и процветания народов этого региона.

Он сказал, что Пакистан предлагает огромные инвестиционные возможности для иностранных инвесторов, и они должны извлечь выгоду из нашей благоприятной для бизнеса среды, инвестируя в различные сектора экономики.

Такое мнение президент высказал в ходе беседы с назначенными послами Монголии, России и Италии, которые по отдельности посетили его и вручили дипломатические верительные грамоты в Айван-е-Садре в четверг.

Выступая перед послом-нерезидентом Монголии в Пакистане Бадралом Тувшином, президент сказал, что обеим странам необходимо и дальше развивать торгово-экономические и культурные отношения для взаимной выгоды обеих сторон.

источник: middleasiannews.com

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