Механизм законодательного обмена с Китаем будет усилен

слева: Мөнхбаатар Лхагва и Чжао Лэцзи

CentralAsia (MNG) - 25 января вице-спикер парламента Мөнхбаатар Лхагва встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая, третьим по рангу членом Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая Чжао Лэцзи.

Чжао Лэцзи выразил готовность работать с Монголией для реализации важных общих договоренностей, достигнутых между главами двух государств, твердо понимать направление развития двусторонних отношений Монголии и Китая, защищать политическую основу дипломатических отношений, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно справиться с региональными и глобальными проблемами и способствовать непрерывному развитию всестороннего стратегического партнерства Монголии и Китая. Вице-спикер Мөнхбаатар Лхагва заявил, что монголо-китайские отношения служат моделью развития межгосударственных отношений. Далее он отметил, что в рамках торгово-экономического сотрудничества необходимо увеличить пропускную способность приграничных портов, активизировать строительство портовой железной дороги, соединяющей две страны, а также активизировать сотрудничество в направлении укрепления договорно-правовой базы. Так, он подтвердил, что в результате соглашения о «Монголо-Китайской приграничной железной дороге», заключенного в 1955 году, внимание было обращено на развитие сотрудничества в железнодорожной сфере между двумя странами.

Также в рамках Соглашения 2004 года между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о пограничных портах Монголия-Китай стороны достигли совместного соглашения о строительстве трансграничной железной дороги Ханги—Мандал. В рамках усилий по увеличению торговли нерудной продукцией были внесены предложения по созданию правовой базы для взаимного обмена животными, растениями, сырьем и товарами через порты Хавирга—Архашаат, Баянхошуу—Өвдөг в восточном регионе, и в восточном регионе и Булган—Такашикен в западном регионе. Кроме того, Мөнхбаатар выразил готовность к большему сотрудничеству в развитии зеленой и цифровой экономики на основе достижений в области инноваций, искусственного интеллекта и технологий.

В ответ ВСНП Китая выразил готовность поддерживать тесные и дружественные обмены с парламентом Монголии, обеспечить успех встречи механизма законодательного обмена между Монголией и Китаем, углубить обмен законодательным опытом в области экологии, защиты окружающей среды и других областях, предоставить правовые гарантии практического сотрудничества между двумя странами и помочь построить монголо-китайское сообщество с общим будущим. В ходе визита вице-спикера в Китай успешно состоялось пятое заседание механизма законодательного обмена между Монголией и Китаем.

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