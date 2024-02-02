Одобрение визы для иностранных граждан будет выдаваться онлайн

CentralAsia (MNG) - Иммиграционное агентство Монголии сообщило, что разрешение на получение визы в Монголию было недавно одобрено, и одобрение на получение визы будет выдаваться в цифровом формате с 30 января. Оно направлено на улучшение регистрации иностранных граждан, оцифровку государственных услуг и быстрое предоставление услуг. Раньше заявление на получение визы принималось онлайн, и в случае одобрения разрешение на получение визы распечатывалось в бумажном виде, а код отправлялся на зарегистрированный адрес электронной почты гражданина или предприятия. Таким образом, переведя ее в цифровой формат, можно будет проверить одобрение электронной визы, войдя в интегрированную систему онлайн-сервиса по зарегистрированному адресу. В случае одобрения запроса, отправленного приглашающим иностранным гражданином или коммерческой организацией, на зарегистрированный адрес электронной почты заявителя будет отправлено уведомление.

После отправки уведомления информация о приглашенном иностранце и приглашающем, категории и типе визы, сроке действия визы и продолжительности пребывания в Монголии будет получена из интегрированной системы онлайн-сервиса isf.mn. Кроме того, теперь можно скачать разрешение на электронную визу с QR-кодом, который включает в себя всю информацию, например, место выдачи визы.

Визовое разрешение — это документ, выдаваемый уполномоченным органом по выдаче виз дипломатическим представительствам Монголии за рубежом и пограничным портам Монголии для выдачи виз иностранным гражданам. Кроме того, дипломатические представительства Монголии за рубежом проверят разрешения на получение виз от isf.mn, выданные Иммиграционным агентством Монголии, и предоставят визы.

Иммиграционное агентство Монголии сообщило, что в прошлом году агентство выдало визы 44 831 иностранцу. Таким образом, важно сократить затраты на печать документов об одобрении визы за счет передачи одобрения визы в цифровую систему, а также сокращения количества необходимых шагов, таких как печать, подписание, подтверждение и сканирование, а также отправка его в заявитель.

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