Токаев подписал указ о призыве на срочную воинскую службу в 2024 году

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок, и очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре, сообщает пресс-служба Акорды.

В запас будут уволены военнослужащие из рядов Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны.

На срочную воинскую службу в Вооруженные силы, МВД, МЧС, КНБ, а также Службу государственной охраны призовут казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения