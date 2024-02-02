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Токаев подписал указ о призыве на срочную воинскую службу в 2024 году
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок, и очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре, сообщает пресс-служба Акорды.

В запас будут уволены военнослужащие из рядов Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны.

На срочную воинскую службу в Вооруженные силы, МВД, МЧС, КНБ, а также Службу государственной охраны призовут казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

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