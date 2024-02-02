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В Алматы выпало 10 см снега, в городе 10-бальные пробки. Фото

CentralAsia (KZ) -  В 22:30 1 февраля в Алматы начался снегопад, который, как ожидается, продлится до обеда 2 февраля. На 7 утра выпало 10 сантиметров снега, сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города.

На улицах Алматы с раннего утра наблюдаются пробки до 10 баллов.

Для очистки улиц ночью было задействовано 426 единиц спецтехники и 278 дорожных рабочих. До начала снегопада улицы города были обработаны реагентами.

С четырёх до семи утра на дороги высыпали 520 тонн противогололёдных материалов. С восьми утра на улицы вышли дополнительные силы коммунальщиков, чтобы расчищать тротуары и вывозить выпавший снег. В ночной период вывезено 3,8 тысячи кубических метров снега.

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