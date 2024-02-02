Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

CentralAsia (CA) - Украина попросила Россию передать тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает «РБК-Украина».

По его словам, украинские власти настаивают на проведении «беспристрастного международного расследования» крушения. «Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет», — сказал он.

Юсов пояснил, что в Украине статус этих 65 военных, которых РФ объявила погибшими, не менялся - они до сих пор считаются военнопленными.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Минобороны РФ сообщило, что на борту были 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, все погибли. Следственный комитет России возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По версии российского следствия, самолет подбили две ракеты, выпущенные из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Представители украинской стороны подтвердили подготовку обмена, но не гибель пленных, заявив, что проверяют информацию о произошедшем.