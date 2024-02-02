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Главком ВСУ назвал три главные цели Украины в конфликте с Россией на 2024 год
Валерий Залужный
Валерий Залужный

CentralAsia (CA) -  Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал три главные цели Киева в конфликте на 2024 год. Об этом он написал в статье для CNN.

«Таким образом, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях:

Создание системы обеспечения наших Вооруженных сил высокотехнологичными средствами.

Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения.

И как можно быстрее осваивать новые боевые возможности», - написал он.

Залужный отметил, что Украина должна воспользоваться моментом и максимально накопить новейшие боевые возможности. Они позволят Киеву тратить меньше ресурсов, объяснил главком ВСУ.

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