Главком ВСУ назвал три главные цели Украины в конфликте с Россией на 2024 год
- Азия и мир, политика
- 11:47, 02 февраля 2024
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Валерий Залужный
CentralAsia (CA) - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал три главные цели Киева в конфликте на 2024 год. Об этом он написал в статье для CNN.
«Таким образом, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях:
Создание системы обеспечения наших Вооруженных сил высокотехнологичными средствами.
Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения.
И как можно быстрее осваивать новые боевые возможности», - написал он.
Залужный отметил, что Украина должна воспользоваться моментом и максимально накопить новейшие боевые возможности. Они позволят Киеву тратить меньше ресурсов, объяснил главком ВСУ.
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