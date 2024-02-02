В выходные в Узбекистане ожидается дождь и снег

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 3-4 февраля ожидаются дожди и снег, по утрам туман, дневная температура подымется выше нуля, сообщает «Узгидромет».

В субботу на территорию Узбекистана начнется вынос новой порции влажного воздуха. В субботу по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, во второй половине дня по Самаркандской, Джизакской областям и к вечеру по Сырдарьинской области местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

В воскресенье местами по республике ожидаются дожди и снег. Местами возможен туман.

Дневная температура 3-4 февраля будет в пределах 3-8 градусов тепла. Ночью преобладающая температура – 0-5 градусов мороза, местами до 3 градусов тепла.

3-4 февраля местами по республике возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В Ташкенте в субботу без осадков. Температура ночью – 2-4 градуса мороза, днем – 4-6 градусов тепла.

В воскресенье возможны небольшие осадки (дождь, снег). Температура ночью – 0-2 градуса мороза, днем – 3-5 градусов тепла.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный с переходом западный 5-10 м/с.